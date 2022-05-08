İran'dan Endonezya'ya ulusal para birimiyle ticaret teklifi

Görüşmede İran ve Endonezya arasındaki dostane ilişkilere atıfta bulunan Dışişleri Bakanlığı Ekonomik Diplomasiden sorumlu Bakan Yardımcısı Seferi, İran’ın nanoteknoloji, biyoteknoloji, transit, demiryolu ağı, maden kaynakları ve enerji alanındaki kapasitelere değinerek, söz konusu alanlarda ilişkilerin geliştirilmesine odaklanma çağrısında bulundu.

İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin hacminin artırılması olasılığının altını çizen Seferi, Çabahar limanını Endonezya’nın ihraç malları için önemli ve güvenli bir geçiş noktası olarak tanımlayarak, İran’ın ticaret borsalarında ulusal para birimlerini kullanmaya ve iki ülke arasındaki ticari ilişkileri daha da genişletmek için saflaştırma mekanizmasını kullanmaya hazır olduğunu duyurdu.

Endonezya Temsilciler Meclisi Başkan Yardımcısı Rachmat Gobel de iki ülke yetkilileri arasındaki anlaşma ve mutabakatları takip etmek için Tahran’ı ziyaret ettiğini belirterek, bu ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Rachmat Gobel ayrıca, İran’ın bilimsel ve teknolojik kabiliyetlerine atıfta bulunarak, Endonezya Parlamentosunun, İran ile özellikle ekonomik ve ticari alanlarda işbirliğini geliştirmeye hazır olduğunu duyurdu.