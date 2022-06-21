Lübnan, Mısır ve Suriye "Arap Doğal Gaz" hattında gaz akışı için anlaştı

Lübnan, Mısır ve Suriyeli yetkililer, “Arap Doğal Gaz” hattından yeniden gaz akışının gerçekleştirilmesine yönelik anlaşmada imzaları Beyrut’ta attı.

Lübnan Enerji Bakanlığı'nda düzenlenen gaz anlaşması töreninde Lübnan Enerji Bakanı Velid Fayyad, Suriye’nin Beyrut Büyükelçisi Yardımcısı Ali Abdulkerim Ali ve Mısır’ın Beyrut Büyükelçisi Yasr Allavi hazır bulundu.

Velid Fayyad, Mısır'dan Lübnan'a ithal edilecek doğal gazın yıllık 720 milyon metreküp olduğunu belirterek, "Mısır gazı ile vatandaşlara günlük 4 saat daha elektrik verilebilecek" dedi.

Fayyad, anlaşmanın taraflarından Mısır'ın ABD'nin Suriye'ye uyguladığı yaptırımları kapsayan Sezar Yasası'ndan muaf tutulması talebini de değinerek, Mısır'ın ABD'den nihai olarak muafiyet beklediğini belirterek Washington yönetimine anlaşmanın hayata geçmesi için destek vermesi çağrısında bulundu.

Fayyad ayrıca, Mısır gazı ithalatının tamamen Dünya Bankası tarafından finanse edildiğini hatırlattı.

Kaynak: Cumhuriyet

