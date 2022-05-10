Venezuela, İran'dan ağır ham petrol ithal etmeye başladı

Reuters'ın haberine göre, Venezuela devlet petrol şirketi Petroleos de Venezuela (PDVSA) İran'dan ağır ham petrol ithal etmeye başladı.

İran ağır petrolünün ithalatıyla birlikte, ABD yaptırımları altında olan iki ülke arasında geçen yıl imzalanan SWAP anlaşması genişliyor.

Venezuela devlet petrol şirketinin belgeleri, Nisan ayı ortasında Cardon rafinerisine en az 2000 bin varil İran ağır ham petrolü teslim edildiğini gösteriyor. 310 bin varil ham petrol kapasitesi ile bu rafineri Venezuela'nın en büyük ikinci rafinerisidir. Bu hafta ülkedeki Jose limanına 400 bin varil İran petrolü daha boşaltılması planlanıyor.

Tahran son zamanlarda İran bandıralı tankerlerle Venezuela'ya gaz kondensatı göndermişti.