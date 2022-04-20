Biden, Venezela petrolü ithalatıyla Putin ile Maduro’nun arasını bozmak istiyor

Economist dergisinde yer bulan yazıda, Beyaz Saray’ın 22 Nisan’da yürürlüğe girecek Rus petrolü ambargosundan doğacak kayıpları Venezuela’dan ithalatla karşılamayı planladığı ifade edildi. Bunun için ABD’nin, halihazırda Venezuela petrolü ithalatına uygulanan yasaktan tamamen vazgeçmesi gerekiyor.

Fakat bu adımın arkasında farklı siyasi hedeflerin de bulunuyor olabileceği kaydedilen yazıda, “Eğer Joe Biden, Venezuela ile ilişkilerde yumuşama sağlamayı planlıyorsa bu sadece ekonomik nedenlerden dolayı olmayacak. O, muhtemelen, Ukrayna’daki askeri operasyonu, Moskova’nın en yakın müttefiklerinden biri olarak gören Venezuela ile Rusya arasını bozmak için kullanmak istiyor” ifadelerine yer verildi.

Maduro’nun bu fikrin hayata geçirilmesini zorlaştıracağı ifade edilerek, “Eğer bir anlaşma yapılacaksa bu hiç de Biden’in şartlarıyla olmayacak” denildi.

Kaynak: Sputnik