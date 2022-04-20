  1. Ekonomi
20 Nis 2022 17:35

Economist:

Biden, Venezela petrolü ithalatıyla Putin ile Maduro’nun arasını bozmak istiyor

Biden, Venezela petrolü ithalatıyla Putin ile Maduro’nun arasını bozmak istiyor

İngiliz Economist dergisi, ABD Başkanı Joe Biden’in, Ukrayna’daki askeri operasyon bağlamında Rusya lideri Vladimir Putin ve Venezuelalı mevkidaşı Nicolas Maduro arasını bozmaya planladığını iddia etti.

Economist dergisinde yer bulan yazıda, Beyaz Saray’ın 22 Nisan’da yürürlüğe girecek Rus petrolü ambargosundan doğacak kayıpları Venezuela’dan ithalatla karşılamayı planladığı ifade edildi. Bunun için ABD’nin, halihazırda Venezuela petrolü ithalatına uygulanan yasaktan tamamen vazgeçmesi gerekiyor.

Fakat bu adımın arkasında farklı siyasi hedeflerin de bulunuyor olabileceği kaydedilen yazıda, “Eğer Joe Biden, Venezuela ile ilişkilerde yumuşama sağlamayı planlıyorsa bu sadece ekonomik nedenlerden dolayı olmayacak. O, muhtemelen, Ukrayna’daki askeri operasyonu, Moskova’nın en yakın müttefiklerinden biri olarak gören Venezuela ile Rusya arasını bozmak için kullanmak istiyor” ifadelerine yer verildi.

Maduro’nun bu fikrin hayata geçirilmesini zorlaştıracağı ifade edilerek, “Eğer bir anlaşma yapılacaksa bu hiç de Biden’in şartlarıyla olmayacak” denildi.

Kaynak: Sputnik

News Code 1901702
https://tr.mehrnews.com/news/1901702/

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