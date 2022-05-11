Lübnan Kültür Bakanı’ndan İran Ulusal Müzesi’ne ziyaret

Lübnan Kültür Bakanı Muhammed Murtaza Tahran'daki İran Ulusal Müzesi’ni ziyaret ederek arkeoloji ve tarihi bölümleri hakkında bilgi aldı.

Bakan Murtaza ziyaret sırasında, “Perslere ait taş sütun heykeline benzer bir tarihi eserin Beyrut Müzesi’nde bulunduğunu söyledi.

İran Ulusal Müzesi, Tahran'da bulunan bir arkeoloji ve tarih müzesidir. 1937'de açılan müze Antik Pers eserlerini, çömlekleri, metal işlerini, kitapları ve madeni paraları sergilemektedir.

Müze iki binadan oluşmaktadır. Bir numaralı bina İslamiyet öncesi döneme ait toplanan eserleri sunarken iki numaralı bina İslamiyet sonrası eserleri sunmaktadır.

Birinci binada üç salon vardır. Bu üç salon Medler, Ahameniş İmparatorluğu, Selevkos İmparatorluğu, Part İmparatorluğu ve Sasani İmparatorluğu boyunca alt, orta ve üst Eski Taş Çağından, Yeni Taş Çağından, Kalkolitik çağlardan, erken ve geç dönem Bronz Çağları, I-III Demir Çağlarından eserler sergilemektedir.