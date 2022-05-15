İran'ın iki ünlü şairi Ankara'da anılacak

İran'ın iki ünlü klasik şairi Hayyam ile Firdevsi'nin anma günü münasebeti ile Ankara'nın Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi'nde bir program düzenlenecek.

17 mayıs Salı günü yapılacak olan programa Selçuk Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Temizel konuşmacı olarak katılacak.

Program TSİ 14.30'da başlayacak.

İstanbul'da da "İran Edebiyatının Büyükleri" paneli

İstanbul Üniversitesi'nin ev sahipliğinde de ayrıca "İran Edebiyatının Büyükleri: Sa'di- Firdevsi- Hayyam" isimli bir panel düzenlenecek.

16 Mayıs'ta yapılacak olan bu programda klasik İran edebiyatıyla ilgili bilgiler aktarılacak.

Bu panel İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kurul Odası 3. kat saat 11- 12.30 arası yapılacak.