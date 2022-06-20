Bahreyn'in Suriye Büyükelçisi göreve başladı

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad dün Bahreyn Krallığı’nın Suriye Arap Cumhuriyeti’ndeki Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi Vahid Mubarak Seyyar’ın güven mektubunu kabul etti.

Suriye medyasına göre Beşar Esad, Büyükelçi Sayyar’ı kabul ederek onunla iki kardeş ülkeyi ilgilendiren bir dizi konu ve mesele hakkında görüş alışverişinde bulundu ve görevinde başarılar diledi.

Güven mektubu takdim törenine Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ve Cumhurbaşkanlığı İşleri Bakanı Mansur Azzam katıldı.

Bahreyn'den önce Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığı, Suriye'deki büyükelçiliğinin yeniden açıldığını ve iki ülke arasındaki ilişkilerin normale döndüğünü bildirmişti.

Suriye’de 2011 yılında iç savaş patlak vermesinin ardından BAE ve Bahreyn de dahil olmak üzere bazı Arap ülkeleri, Şam'daki büyükelçiliklerini kapatıp Suriye hükümeti ile diplomatik ilişkilerine sınırlama getirmişti.