Emir Abdullahiyan, Yunan mevkidaşı Dendias'la telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Yunan mevkidaşı Nikos Kocias ile dün akşam saatlerinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bu görüşmede, ikili ilişkiler ve İran ile yapılan nükleer müzakereler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Emir Abdullahiyan, iki ülkenin ticari ve ekonomik işbirliğini genişletme konusundaki büyük potansiyeline değinerek, iki taraf arasındaki uzun süredir devam eden ilişkilerin bazı üçüncü taraf aktörlerin etkisinden korunması gereğini vurguladı.

Yunan Bakan Dendias da, iki ülke arasındaki ilişkilerin önemine vurgu yaparak, üst düzey İranlı ve Yunan yetkililer arasındaki temasların devam etmesinin altını çizdi.

İki ülke arasındaki tarihi ilişkilere değinen iki taraf, Atina ve Tahran arasındaki ilişkilerin genişletilmesinin ve uluslararası forumlarda işbirliğinin sürdürülmesinin önemini vurguladı.