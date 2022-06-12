Haşdi Şabi güçlerinden IŞİD'e darbe

Sumerria News'un haberine göre, Irak Haşdi Şabi güçlerinin ülkenin farklı bölgelerinde teröristlere karşı operasyonları sürüyor.

Haşdi Şabi güçleri düzenlediği yeni bir operasyonda terör örgütü IŞİD kalıntılarının terör eylemi yapma planını püskürttü.

IŞİD üyeleri Salahaddin vilayetinin güneyideki "Seyydi Garip" bölgesinde sivillere karşı terör eylemi yapmayı planlamıştı. Ancak onların çabaları Haşdi Şabi güçlerinin müdahalesi ile sonuçsuz kaldı.

Haşdi Şabi güçleri tarafından düzenlenen bu operasyon sırasında çok sayıda IŞİD üyesi gözaltına alındi.