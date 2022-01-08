Haşdi Şabi'den Peşmerge'ye yönelik saldırıya kınama

Irak medyasına göre; Haşdi Şabi’den yapılan açıklamada, Peşmerge Güçleri mevzilerine yönelik roketli saldırı sert bir dille kınanarak, “Peşmerge’ye yönelik her saldırıyı, Haşdi Şabi’ye yapılmış kabul ediyoruz” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, saldırıyla ilgili soruşturma başlatılması istendi.

Öte yandan Irak Güvenlik Medya Ağı’ndan yapılan açıklamada, dün gece Pirde’de Peşmerge Güçleri’ne düzenlenen saldırıyla ilgili soruşturma başlatılacağı açıklandı.

Pirde sınırlarında gece saatlerinde Peşmerge mevzilerine 8 katyuşa roketi atıldı. Saldırıda can kaybı veya yaralanma olmadı.

Peşmerge Bakanlığı, roketlerin mevzilerin dışına düştüğünü, hiçbir mevziin zarar görmediğini duyurdu.