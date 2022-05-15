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15 May 2022 12:20

Pakistan'da intihar saldırısı: En az 6 kişi öldü

Pakistan'da intihar saldırısı: En az 6 kişi öldü

Pakistan'ın kuzeybatısında, Afganistan sınırı yakınında bir askeri konvoya yapılan şüpheli intihar saldırısında üçü çocuk en az altı kişinin öldüğü açıklandı.

TRT haber'e göre, Pakistan ordusu patlamanın Tehreek-e-Taliban Pakistan'ın (TTP) eski etki alanı olan Kuzey Veziristan bölgesinin başkenti Miranshah yakınlarında meydana geldiği bilgisini paylaştı.

Saldırıda 3'ü çocuk en az 6 kişinin öldüğü bilgisi paylaşıldı.

Saldırının sorumluluğunu şu ana kadar hiçbir grup üstlenmedi. Ancak güvenlik güçleri, uzun süredir güvenlik güçlerini sınırın ötesinden hedef alan TTP'yi suçluyor.

TTP, 2014 yılında kuzeybatı aşiret kuşağında, özellikle de militan grubun eski karargahı olan Kuzey Veziristan'da geniş çaplı bir askeri operasyonun ardından Afganistan'a doğru itildi.

Pakistan ordusuna göre o zamandan beri grup sınırın Afgan tarafında faaliyet gösteriyor.

News Code 1902168
https://tr.mehrnews.com/news/1902168/

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