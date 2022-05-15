Pakistan'da intihar saldırısı: En az 6 kişi öldü

TRT haber'e göre, Pakistan ordusu patlamanın Tehreek-e-Taliban Pakistan'ın (TTP) eski etki alanı olan Kuzey Veziristan bölgesinin başkenti Miranshah yakınlarında meydana geldiği bilgisini paylaştı.

Saldırıda 3'ü çocuk en az 6 kişinin öldüğü bilgisi paylaşıldı.

Saldırının sorumluluğunu şu ana kadar hiçbir grup üstlenmedi. Ancak güvenlik güçleri, uzun süredir güvenlik güçlerini sınırın ötesinden hedef alan TTP'yi suçluyor.

TTP, 2014 yılında kuzeybatı aşiret kuşağında, özellikle de militan grubun eski karargahı olan Kuzey Veziristan'da geniş çaplı bir askeri operasyonun ardından Afganistan'a doğru itildi.

Pakistan ordusuna göre o zamandan beri grup sınırın Afgan tarafında faaliyet gösteriyor.