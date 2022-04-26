Bağdat'ın kuzeyinde intihar saldırısı

Şafak News'un haberine göre, Iraklı bir güvenlik kaynağı, başkent Bağdat'ın kuzeyindeki al-Tarmiyah kentinde intihar saldırısı düzenlendi.

Saldırıda Irak ordusuna bağlı bir askerin hayetını kaybettiği ve bir subayın yaralandığı açıklandı.

Söz konusu güvenlik kaynağı saldırının intihar yeleği giyen bir kişi tarafından gerçekleştirildiğini bildirdi.

Irak Güvenlik İstihbarat Birimi yaptığı açıklamada, Bağdat Operasyon Komutanlığı ve Ulusal Güvenlik Kurumu güçlerinin, Bağdat'ın kuzeyindeki al-Tarmiyah'da biri intihar yeleği giyen iki teröristi etkisiz hale getirdiğini duyurdu.