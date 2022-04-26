Irak'ta Taci Üssü'ne roket saldırısı

Irak'ta ABD askerlerinin konuşlu olduğu Bağdat'taki Taci Askeri Üssü'ne roket ile saldırı düzenlendi.

Yerel medya, Pazartesi akşamı iki roketin Bağdat'tan 27 kilometre uzaklıktaki Taci Askeri Üssü'nün yakınlarına düştüğünü bildirdi.

ABD güçlerinden olayla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Irak parlamentosu 5 Ocak 2020’de oy çokluğuyla ülkedeki yabancı askeri varlığını sona erdirmeyi kararlaştırmıştı.

ABD öncülüğünde 60'ı aşkın devletten oluşan koalisyon güçleri, 2014'ten bu yana IŞİD'e karşı mücadelede Irak güçlerine destek veriyordu.

Bağdat ve Washington yönetimleri 26 Temmuz 2021'de, ABD muharebe güçlerinin, yıl sonuna kadar ülkeden çekilmesi konusunda anlaşmaya varmıştı.

Iraklı siyasi grupların çoğu, ülkede bulunan Amerikan birliklerini işgalci güç olarak görüyor ve bu askeri birliklerin topraklarından derhal çekilmesini vurguluyor.