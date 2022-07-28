İran-Azerbaycan ilişkilerinin ısınmasıyla komplocular başarısız oluyor

İran'ın Bakü Büyükelçisi Seyyid Abbas Musevi, iran ve Azerbaycan arasındaki ilişkilere değinerek, "İran ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin ısınmasıyla birlikte üçüncü taraflar komplo ve provokasyonları yoğunlaştırmaya çalışıyor ama her seferinde başarısız oluyorlar" dedi.

Musevi, "İki dost, kardeş ve Müslüman ülke olan İran ve Azerbaycan her zaman birbirlerinden memnun olmuş ve birbirlerine saygı duymuşlardır" ifadesini kullandı.

İranlı büyükelçi ayrıca iki ülke yetkililerinin, parlamento heyetlerinin ilişkileri geliştirmek için yaptıkları ziyaretlerden de bahsetti.

Siyonist rejimin Azerbaycan'daki büyükelçisinin son tweetine dikakt çeken Musevi, "Siyonist rejim, ülkelerin iç işlerine müdahale etmeye ve fitne çıkarmaya çalışıyor" ifadelerinde bulundu.