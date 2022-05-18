Kuzey Kore'nin koronavirüs salgını ile imtihanı

Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un, ülkede Covid-19 pandemisinin giderek büyümesinde devlet yetkililerinin payı olduğunu söyledi. Yetkilileri tembellik ve ihmalkarlıkla suçlayan Kim Jong Un, "devletin krizle başa çıkma kapasitesinde olgunlaşmadığını" öne sürdü.

Kuzey Kore pandemi başından bu yana ilk Covid vakasını geçtiğimiz hafta bildirdi. Salı günü günlük vaka sayısının 232 bine ulaştığı ülkede, toplam bildirilen vaka sayısı halihazırda 1 milyon 720 bine yükseldi.

Devlet medyası Kore Merkez Haber Ajansı'na göre, Omikron varyantının etkili olduğu ülkede toplam ölü sayısı 62 oldu.

Hükümet ölümlerin kaçının Covid-19 testinin pozitif çıktığını bildirmiyor. Uzmanlar ise Kuzey Kore'nin tanı ve teşhiste sorun yaşadığını belirtiyor.

Kim Jong Un, ülkede kendisini Covid-19 ile mücadelenin merkezine koyuyor. Salı günü yaptığı konuşmada, virüsün yayılmasına karşı koymak için "tüm Parti'yi aktif bir yanardağ gibi uyandırma" sözü verdi.

Kim ayrıca, devlet medyasıyla yaklaşık 3 bin askeri sağlık personelinin, ilaçların teslimatını yapmak için 24 saat hizmet vereceğini açıkladı.

Uzmanlar, dünyanın en az gelişmiş sağlık sistemlerinden birine sahip Kuzey Kore'de hastanelerde yetersiz materyal, az sayıda yoğun bakım ünitesi olduğunu ve Covid ilaçları, testi ve aşılarının bulunmadığını söylüyor.

Dünya Sağlık Örgütü ise Kuzey Kore'de Covid 19'un yayılma hızından dolayı derin endişe duyduklarını bildirdi.