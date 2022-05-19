Erdoğan'ın NATO tepkisinin arkasındaki plan

Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine itirazı İngiltere basınında da geniş yankı buldu. The Guardian'da yayınlanan analizde Erdoğan'ın ortaya koyduğu politikayla gelecek sene yapılacak seçimleri hedeflediği yorumu yapıldı.

Patrick Wintour imzasıyla yayınlanan yazıda, "Erdoğan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini veto etme tehditlerini iki katına çıkardı. Her iki ülkenin de kendisini ikna etmesi için Ankara'ya heyetler göndermesinin anlamsız olduğunu söyledi. 10 talep sunarak İsveç'e şantaj yaptığı iddialarını güçlendirdi. Erdoğan'ın karşı çıkışının NATO'yu aylarca düğümleyebileceğinden kimsenin şüphesi yok" denildi.

Nordik ülkelerindeki siyasetçilerin ilk etapta Erdoğan'ın ciddiyeti konusunda şüpheli olduğuna dikkat çekilen yazıda, bu tutumun daha sonra değiştiği belirtildi.

RUSI isimli düşünce kuruluşunun direktörü Jonathan Eyal'ın görüşlerinin aktarıldığı analizde Erdoğan için, 'uçlarda yaşıyor ve gerilimi tırmandırarak yönetiyor' ifadeleri kullanıldı.

Eyal ayrıca, "PKK ile ilgili birçok talebi tanıdık Türk ezgilerinin bir parçası. Ama Amerika'ya karşı koyma için yerel sebepleri var. Ekonomi paçavra durumunda ve popülaritesi tüm zamanların en düşük seviyesinde" dedi.

Hem İsveç hem de Finlandiya için bu taleplere boyun eğmenin zor olacağını belirten Eyal, "Her iki ülke için de iltica özgürlüğüyle ilgili yerel düzenlemeleri değiştirmek imkansız" ifadelerini kullandı.