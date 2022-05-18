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18 May 2022 15:08

Erdoğan'dan Finlandiya ve İsveç'e: Boşuna uğraşmasınlar

Erdoğan'dan Finlandiya ve İsveç'e: Boşuna uğraşmasınlar

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya ve İsveç'in NATO başvurusu ile ilgili olarak, "Terör örgütleri hala İsveç'te yürüyor. Biz 'evet' diyemeyiz, boşuna uğraşmasınlar." dedi.

Türk medyasına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

NATO'ya resmen katılmaya karar veren İsveç ve Finlandiya'a seslenen Erdoğan şunları kaydetti:

"Siz teröristleri bize vermeyeceksiniz ama bizden kalkıp NATO üyeliğini isteyeceksiniz.

NATO'nun genişlemesi, bizim için hassasiyetlerimize gösterilecek saygı oranında anlamlıdır.

İttifakın faaliyetlerine fiilen en çok desteği veren ülkeler başında geliyoruz ama bu her teklife sorgusuz, sualsiz 'evet' diyeceğimiz anlamına gelmiyor.

Terör örgütleri hala İsveç'te yürüyor. Biz 'evet' diyemeyiz boşuna uğraşmasınlar."

News Code 1902273
https://tr.mehrnews.com/news/1902273/

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