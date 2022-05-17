Erdoğan: Yaptırım uygulayanların NATO'ya girmesine evet demeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Gündemi değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvuruları) Her iki ülkenin de terör örgütlerine karşı açık, net bir tavrı söz konusu değil." dedi.

İsveç ve Finlandiya dışişleri bakanlarının Türkiye ziyaret planını da değerlendiren Erdoğan: "Pazartesi günü Türkiye'ye geleceklermiş. Bizi ikna etmeye mi gelecekler, kusura bakmasınlar yorulmasınlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Euronews