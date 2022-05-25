  1. Spor
25 May 2022 13:22

İranlı futbolcu Altay'dan ayrıldı

İranlı futbolcu Altay'dan ayrıldı

Süper Lig’den düşen İzmir ekibinde, Ayhan Dündar yönetimi Naderi’nin 188 bin Euro’luk alacağını yatıramayınca İranlı sol bek de fesih hakkını kullandı. Bamba, Paixao, Lis, Pinares ve Aka’dan sonra 6. yabancı ayrıldı.

Yeni Asır'a göre, Spor Toto Süper Lig'de maddi imkansızlıklar nedeniyle sadece bir sezon tutunabilen Altay, elindeki yıldızları birer birer kaybediyor.

Siyah-beyazlılarda alacakları nedeniyle sözleşmelerini tek taraflı olarak fesheden Bamba, Paixao, Pinares, Mateusz Lis ve Serge Aka'nın ardından İranlı sol bek Naderi de takımdan ayrıldı. Yeni göreve gelen başkan Ayhan Dündar ve ekibi Naderi için yatırılması gereken 188 bin Euro'luk kaynağı bulamayınca İranlı sol bek fesih hakkını kullanarak takımdan ayrılan 6. futbolcu oldu.

News Code 1902462
https://tr.mehrnews.com/news/1902462/

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