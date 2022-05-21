Acun'dan Allahyar açıklaması; O bir mücevher

Ilıcalı, yaptığı açıklamada İranlı futbolcunun takımda kalacağını söyledi. "Allahyar, bir mücevherin bir parçası gibi" sözlerini kullanan Acun Ilıcalı, "Allahyar, bizim mücevherimiz. Çok yetenekli bir futbolcu ve gelişiyor. Daha önce de söylediğim gibi Allahyar, yeni Muhammed Salah olabilir. Şu an için söylemiy20 yaşındaki futbolcu için açıklamalarını sürdüren Acun Ilıcalı, "Sahaya baktığınız zaman, herkesten daha hızlı bir futbolcu görüyorsunuz. PlayStation'da, hızlı bir oyuncuyu en iyi olduğunu düşündüğünüz pozisyona koyarsınız, Allahyar, benim için o futbolcu. Tabii ki daha gelişmesi gerekiyor ama taraftarımıza baktığımızda onun için tezahürat yapıyorlar ve onu motive ediyorlar. Allahyar, şu an takımda çok mutlu" ifadelerini kullandı.

"Allahyar ile birçok kez konuştum" diyen Hull City'nin patronu, "Onu, buraya transfer eden benim. Benim kişisel transferim ve performansından dolayı çok mutluyum. Türk medyasında onun satın almayacağımıza dair haberler okudum ama biz ondan çok memnunuz, hocamız da memnun." dedi.

orum, gelecekte olabilir. Büyük bir tut Allahyar'ın gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı yönünde bir soru yöneltilen Acun Ilıcalı, "Kesin olarak takımda kalacak" açıklamasını yaptı.

Öte yandan Hull City'ye yakın kaynaklar ise Allahyar transferi için İngiliz kulübünün Fenerbahçe'ye 2.3 milyon euro ödeyeceğini yazdı.kusu ve yeteneği var" dedi.

Kaynak: 90min.com