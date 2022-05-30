Heniyye: Kudüs ve Aksa'da yaşananlar affedilemez

Hamas'ın resmi internet sitesi, Heniyye'nin Basın Danışmanı Tahir en-Nunu tarafından konuya ilişkin açıklamaları yayınladı.

Nunu, bazı tarafların olayların büyümemesi için Hareketin lideriyle iletişime geçtiğini ve Heniyye'nin söz konusu taraflara "Kudüs'te ve Mescid-i Aksa'da gerçekleşenler affedilemez. Direniş, işgali toprağımızdan ve Kudüs'ümüzden söküp atana dek yoluna devam edecektir" dediğini vurguladı.

İşgal altındaki Filistin topraklarında muhtemel durumlara ilişkin Heniyye'nin kendisiyle iletişime geçen taraflara bir söz ya da garanti vermeyi reddettiğin kaydeden Nunu, Hamas liderinin "yaşananların, dünyada özgür her Müslüman'a saldırı anlamına geldiğinin" altını çizdiğini ifade etti.

Kaynak: TRT Haber