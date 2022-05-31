İran: ABD'nin kararını bekliyoruz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade bugün düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konular hakkında değerlendirmede bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade, Abadan kentinde 10 katlı Abadan Metropol İş Merkezi'nin çökmesinden dolayı üzüntülerini dile getirerek, İran halkına başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Reisi'nin Umman ziyaretini değerlendiren Hatipzade, "Cumhurbaşkanı'nın Umman ziyareti sırasında, yıllardır ertelenen 13 belge imzalandı. Transit, enerji ve petrol işbirliği, ticaret ilişkileri ve tabii ki yatırım konularında çok iyi anlaşmalara varıldı." dedi.

Tacikistan Cumhurbaşkanı'nın İran'a yaptığı son ziyarete atıfta bulunan Hatipzade, bu ziyareti son derece 'başarılı' olarak nitelendirdi.

Komşuluk politikası çerçevesinde ileride başka ülkelerden de yetkililerin İran'ı ziyaret edeceğini belirten Hatipzade, "Dışişleri Bakanı Sayın Emir Abdullahiyan bu ziyaretler için hazırlık yapmak üzere önümüzdeki günlerde birkaç gezide bulunacak" diye kaydetti.

Viyana'daki görüşmeler sürecindeki duraklama hakkında Hatipzade, "Viyana görüşmelerindeki tutumumuz açıktır ve bizim için önemli olan, ABD ile aramızda kanallardan yapılan mesajlardır. Görüşmelere ara verilmesi, ABD'nin İran ve Avrupa'nın bugüne kadar ileri sürdüğü girişimlere tepkisiz kalmasından kaynaklanıyor. ABD siyasi güvenceye doğru hareket ederse, ortada bir çıkmaz olmadığını söyleyebiliriz" ifadesini kullandı.

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