İranlı Başmüzakereci Bakıri, Norveç'e gitti

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni, sosyal medya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Norveç'e gittiğini bildirdi.

Bakıri Keni'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Son bölgesel ve uluslararası istişarelerin ardından bugün Oslo'ya gittim. İkili, bölgesel ve uluslararası meseleler bu ziyaretin gündeminde olacak. Yasadışı yaptırımların kaldırılması da dahil olmak üzere ulusal çıkarları ilerletme çabalarının yanında İran-Norveç ilişkilerinin geliştirilmesinden yanayız"