İran'dan Fransa ve Almanya'nın 'Yunanistan gemileri'ne dair açıklamasına tepki

Dışişleri Bakablığı Sözcüsü Hatipzade, "yayınlacıları arasında sürekli bir alışkanlık haline gelmiş olan bu tür tek taraflı ve haksız beyanların yayınlanmasını, şiddetle reddediyoruz" dedi.

Hatipzade, "Bu ülkelere, ileriye kaçmak ve Yunanistan gemileri tarafından işlenen ihlalleri yanlış bir şekilde savunmak yerine, deniz güvenliğini sağlamayı hedefleyen uluslararası hukuka dayalı yasal işlemleri desteklemelerini tavsiye ediyoruz." ifadesini kullandı.

Hatipzade, "Ne yazık ki bu ülkeler, Yunan makamlarının yasadışı olarak İran bandıralı gemiye el koyması ve yükünü başka bir ülkenin yasalarına göre boşaltması karşısında sessiz kalırken İran'da alınan yasal önlemlere itiraz ediyor." ifadelerinde bulundu.

Hatipzade sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizin bağımsız yargı süreçlerine yapılan bu tür müdahaleler, sorunların çözümüne yardımcı olmayacaktır. Bu nedenle, Yunan makamlarına da söylediğimiz gibi, siyasi ve medya propagandalarının yerine, meselelerin ülkemizin yetkili makamları tarafından ve hukuki ve adli yollardan çözülmesi yerinde olacaktır."