İran'dan Yunanistan'a petrol tankeri tepkisi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Yunanistan'ın İran bandıralı petrol tankerlerine el koymasına ilişkin olarak Twitter hesabından şöyle bir paylaşımda bulundu:

"Yunanistan ve bu ülkenin büyük insanlarıyla eski bağlarımız her zaman karşılıklı saygıya dayalı olmuştur.

Üçüncü bir tarafın emriyle yapılan korsanlık da dahil olmak üzere son derece dar görüşlü yanlış hesaplamalar ilişkilerimizi bozmamalıdır.

Tanker mürettebatı güvende ve sağlıkları iyi durumda."

İran Limanlar ve Denizcilik Kurumu, olumsuz hava koşulları ve teknik sorunlar nedeniyle Yunanistan kıyılarına sığınan İran'a ait geminin alıkonulduğunu ve geminin taşıdığı petrole ABD'nin talebiyle el konulduğunu duyurmuştu.

Açıklamada, Yunanistan hükümetine uluslararası yükümlülüklerini yerine getirme ve İran gemisini derhal serbest bırakma çağrısı yapılmıştı.

İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri buna tepki olarak Cuma günü Fars Körfezi'nde Yunanistan'a ait iki petol tankerine el koydu.