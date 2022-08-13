Akdeniz’de çalınan petrol yakında İran'a gönderilecek

İran’ın Atina Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yunanistan karasularında çalınan İran petrolünün Lana tanker gemisine yükleme işlemi devam etmekte. Bu gemi yakında ülkemize hareket edecektir.

Yüce Allah'ın yardımıyla, ülkemizin milli menfaatlerini gözetmekte ve güvence altına almakta bir an bile tereddüt etmeyeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Yunanistan, ABD'nin talebi üzerine alıkoyduğu İran petrolü hakkındaki kararından Tahran'ın iki Yunan tankeri ile misilleme yapmasından sonra geri adım atmıştı.

Yunan medyasına göre, İran petrolü taşıdığı için ABD'nin talebi üzerine Yunan makamlarınca alıkonulan Lana isimli tankerdeki petrole ilişkin alıkoyma ve başka gemiye transfer kararının iptal edildiği bildirilmişti.

Eğriboz Temyiz Mahkemesi, İran'ın konuya ilişkin itirazlarını kabul ederek, sorgu hakiminin tankerdeki 107 bin ton petrole el koyma ve başka gemiye aktarma kararını iptal etti.

Buna göre, Yunan mahkemesi kararının ardından, ABD tarafından kiralanan Ice Energy petrol tankerine transfer edilen İran petrolünün de Lana'ya iade edilmesi gerekecek.