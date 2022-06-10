İran ile Suriye sağlık ve tıp alanlarında mutabakat zaptına imza attı

İran Sağlık Bakanı Behram Eynullahi beraberinde bir heyetle ilk ziyaretini Suriye’ye gerçekleştirdi.

Suriye Sağlık Bakanı Hasan el-Ğubnaş’ı, dün Sağlık Bakanlığında ziyaret eden Eynullahi ve beraberindeki heyet görüşmelerde bulundu.İki bakan görüşme sırasında sağlık ve tıp alanlarında iki mutabakat zaptına imza attı.

İlk muhtıra sağlık, tıp ve sağlık eğitimi, bilimsel araştırma, teknoloji, ilaç ve tıbbi ekipman alanında işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin konuları içeriyor. İkinci muhtıra, bilimsel, sağlık ve tıbbi işbirliğinin güçlendirilmesini, özellikle farmasötik işbirliğinin, tıbbi ekipmanın geliştirilmesini ve deneyimlerin paylaşılmasını içeriyor.

İran Sağlık Bakanı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bu anlaşmanın Suriye’deki sağlık ve tıbbi yetenek ve kabiliyetleri gösteren birkaç toplantı ve ziyaretin sonucu olduğunu belirtti.

Eynullahi, iki ülke arasındaki bilimsel ve araştırma ilişkilerinin önemine işaret ederek, İran ve Suriye’de bilim toplulukları ve bilimsel gelişme konusunda anlaşmaların önemini vurguladı.

Öte yandan Suriye Sağlık Bakanı el-Ğubnaş gazetecilere ybaşta ilaç değişimi ve sağlık ve tedavi hizmetlen sağlanması ve ilaç ve laboratuvar hizmetlerinin olmak üzere birçok alanda iki ülkeye fayda sağlayacak iki mutabakat zaptısının önemini vurguladı.