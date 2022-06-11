Emir Abdullahiyan, Siyonist Rejim'in Şam Havaalanı'na saldırısını kınadı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, Siyonist Rejim'in Şam Uluslararası Havaalanı'na düzenlediği saldırını şiddetle kınayarak, "İran her zaman Suriye halkı ve hükümetinin yanında olmuş ve olacaktır" dedi.

Emir Abdullahiyan, "Siyonist saldırgan rejimin havaalanları, limanları ve diğer hayati merkezleri de dahil olmak üzere Suriye'nin altyapısına yönelik devam eden saldırıları, yalnızca Suriye egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık bir ihlali değil, aynı zamanda tüm uluslararası hukuk, normlar ve insani ilkelere aykırıdır" ifadesini kullandı.

Emir Abdullahiyan ayrıca, ülkelerin ve uluslararası toplumun, bölgesel ve uluslararası çevrelerin ve forumların kabul edilemez sessizliğinin üzücü ve utanç verici olduğunu vurguladı.

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad da, ülkesinin halkının Siyonist Rejimin işgal ve saldırganlığına karşı direnişinin devam ettiğini vurgulayarak, "Siyonist Rejim'in bölgedeki bu tür eylemleri ve saldırganlıkları, bu rejimin korkusunu ve zayıflığını göstermektedir. Siyonistler, istikrarsız ve kırılgan durumlarını örtbas etmek için bölgede barış ve istikrarı bozmaya çalışıyorlar" dedi.

Faysal Mikdad, "İsrail'in saldırıları, IŞİD ve Nusra Cephesi de dahil olmak üzere terör örgütlerinin Suriye'deki kalıntılarını güçlendirmeyi amaçlıyor ve elbette bir sonuca varmayacaktır" ifadesini kullandı.

Mikdad, bu tür saldırıların, işgal ve terör karşısında Suriye halkının ve hükümetinin kararlılığını daha da güçlendireceğini söyledi.