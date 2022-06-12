  1. Toplum
12 Haz 2022 14:46

İran'da ağır hasta sayısı azaldı

İran'da ağır hasta sayısı azaldı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı.

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 1 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 160 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 141 bin 350'ye, vaka sayısı ise 7 milyon 233 bin 688'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 372'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 7 milyon 58 bin 972'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.

News Code 1902793
https://tr.mehrnews.com/news/1902793/

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