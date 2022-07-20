Suriye, Ukrayna ile diplomatik ilişkileri kesti

Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batılı ülkelerin Moskova'yı hedef alan yaptırım hamleleri devam ediyor.

Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, ülkesinin bir ‘silah deneme alanı’ haline geldiğini belirterek, Batılı silah üreticilerini yeni ürünlerini Rusya'ya karşı savaş alanında test etmeye davet etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) üyeliği için ‘son tarih’ belirlediğini açıklayan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, fakat sürece zarar vermemek için bu tarihi açıklamayacaklarını söyledi.

Avrupa Birliği (AB) ortak savunma tedariklerini finanse etmek için 500 milyon euro'luk fon kurulmasını önerdi.

Kaynak: Sputnik