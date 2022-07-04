İtalya Başbakanı yarın Türkiye'yi ziyaret edecek

İtalya Başbakanı Mario Draghi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmek için yarın Türkiye'yi ziyaret edecek.

Türk medyasına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İtalya Başbakanı Mario Draghi’nin bir araya geleceği zirvede, uluslararası gündemin en önemli konusu olan Ukrayna-Rusya Savaşı'nın yanı sıra, bölgesel gelişmeler, barış ve istikrar konuları ile ikili ilişkiler masaya yatırılacak. Ayrıca, gıda güvenliği, iklim değişikliği, yenilenebilir enerji gibi etkileşim halindeki bazı önemli konular da ele alınacak.

Türkiye-İtalya 3'üncü Hükûmetlerarası Zirve Toplantısı 10 yıl aradan sonra yarın gerçekleştirilecek.