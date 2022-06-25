Taiz'e giden yolların kısmen açılması konusunda anlaşma sağlandı

Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti'nin müzakere ekibinde yer alan Abdulmelik Acari, Taiz kentine giden 5 yoldan ikisinin açılması konusunda anlaşma sağlandığını bildirdi.

Al Masirah TV kanalına konuşan Acari, "Birleşmiş Milletlerin (BM) Taiz'de ve diğer illerde yolların açılmasına ilişkin önerisine ilişkin yanıtlarını BM'ye teslim ettiklerini" söyledi.

Haberde, öncelikle Taiz'e giden iki yolun açılmasına onay verildiği, diğer yollarla ilgili görüşmelere de devam edileceği belirtildi.

Ulusal Kurtuluş Hükümeti yetkilisi, "San'a- Kahire uçuşlarının engellenmesi de kabul edilemez." diye konuştu.

Daha önce Yemen Ensarullah Hareketi Lideri Abdulmelik el-Husi, Taiz'e ilişkin yaptığı açıklamada, “Karşı tarafla anlaşma olmasa bile vatandaşlara hizmet için Taiz’e giden yolları yeniden açmaya hazırız.” demişti.