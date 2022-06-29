Suudi koalisyonu Yemen'de ateşkes ihlallerini sürdürüyor

Al Masirah TV kanalına göre, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri son 24 saat içerisinde Yemen'de ateşkesi 130 kez ihlal etti.

Koalisyon güçlerine ait savaş uçakalrı ve topçu birlikleri, son 24 saatte Yemen'in El-Bayda, Sa'da ve Dali illerini hedef aldı.

Yemen'de geçici ateşkes

Yemen'de ramazanda BM'nin girişimleri doğrultusunda ilan edilen ateşkesin ülkedeki savaşta büyük askeri operasyonların ve sınır ötesi saldırıların durmasına ve insani krizin hafifletilmesine yardımcı olduğu belirtiliyor.

BM’nin Yemen’deki Özel Temsilcisi Hans Grundberg konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Yemen'de savaşan tarafların, mevcut anlaşma koşullarında BM aracılığı ile sağlanan ateşkesi iki ay uzatmayı kabul ettiğini söylemişti.

Hans Grundberg ateşkese ilişkin yaptığı son açıklamada, Yemen'de iki buçuk aydır sağlanan ateşkesin ufak sorunlar olsa da devem etmesinin taraflar arasında savaş sürerken hayal bile edilemez görünen bir şey olduğunu söyledi.

Grundberg, kırılganlıkların yaşandığını belirterek ateşkesin tam olarak uygulanmaması ve tarafların verdikleri sözleri tutmamaları halinde, ateşkes anlaşmasının bozulabileceğine dikkat çekti.