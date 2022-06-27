Emir Abdullahiyan ile Çavuşoğlu arasında kritik görüşme

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu, ile baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Emir Abdullahiyan ve Çavuşoğlu görüşme sonrası ortak basın açıklaması yaptı.

Emir Abdullahiyan, Reisi hükümetinin komşu politikası kapsamında Türkiye ile ilişkilerini geliştirmek istediğini söyledi.

Türk mevkidaşı Çavuşoğlu ile gerçekleştirdiği görüşmeye atıfta bulunan Emir Abdullahiyan, "Bugünkü görüşmede, İran tarafının hazırladığı uzun vadeli işbirliği ile ilgili taslak metni Türk Dışişleri Bakanı'na sunduk." dedi.

Emir Abdullahiyan, İran-Türkiye Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı'nın yakın gelecekte yapılacağını bildirdi.

Emir Abdullahiyan, "Sayın Çavuşoğlu ile çevre sorunları ve bölgedeki toz bulutu problemi hakkında konuştuk." açıklamada bulundu.

Yakında yapılması planlanan İran konulu müzakerelere ilişkin Emir Abdullahiyan, "Yaptırımların kaldırılmasına yönelik müzakerelerin yeni turunda, karşı tarafların gerçekçi olması şartıyla bir anlaşma sağlanmasını umuyoruz." diye konuştu.

Çavuşoğlu'ndan İran'a uygulanan yaptırımlara eleştiri

Çavuşoğlu da, Emir Abdullahiyan ile Türkiye ve İran arasındaki ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla ele aldıklarını belirterek, farklı alanlarda eş güdüm ve işbirliğini nasıl geliştirebileceklerini de konuştuklarını aktardı.

Kovid-19 salgını nedeniyle Türkiye ile İran arasındaki karşılıklı ziyaretlerde aksama olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, Ankara ile Tahran arasındaki karşılıklı ziyaretlere ivme kazandırmak istediklerini kaydetti.

Çavuşoğlu, terörün herkesin ortak düşmanı olduğunu belirterek, "Bu konuda birlikte çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Çünkü terör hepimizin ortak düşmanı." dedi.

İran'a karşı uygulanan yaptırımları eleştiren Mevlüt Çavuşoğlu, "Biz İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlara her zaman karşı olduk. Bu yaptırımları doğru bulmuyoruz. Umuyoruz ki Nükleer Anlaşma'nın yeniden işler hale getirilmesi için tüm taraflar adımları atarlar." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, görüşmede Türkiye ile İran arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra Ukrayna'daki savaş, Irak ve Afganistan'daki durum, Suriye ve Yemen dahil bölgesel konuları da ele aldıklarını kaydetti.