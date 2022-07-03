İran petrol tankeri Suriye'ye ulaştı

Lübnan merkezli Al Ahad haber sitesine göre, İran'ın Suriye'ye gönderdiği akaryakıt yüklü üçüncü petrol tankeri dün gece ülkenin batısındaki Banyas Limanı'na ulaştı.

Haberde, petrol sevkiyatının İran ile Suriye arasında imzalanan 1 milyar dolarlık kredi anlaşması kapsamında yapıldığı belirtildi.

Bir milyar dolar değerindeki anlaşma, İran menşeli ürünlerin ithalatının yanı sıra muhtelif alanlardaki projeleri de hayata geçirmeyi amaçlıyor.

Söz konusu petrol tankerinin Suriye limanına demir atmasının İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın Şam ziyaretine denk gelmesi dikkat çekti.

Suriyeli yetkililerle görüşmek üzere Şam'da bulunan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, dün Suriyeli mevkidaşı Faysal Mikdad ve Devlet Başkanı Beşar Esad ile bir araya gelmişti.