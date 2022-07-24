Suriye: İran ile petrol işbirliğimiz gayet iyi seviyede

Şam'da düzenlenen uluslararası petrol fuarı sırasında İran İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı'na (IRNA) konuşan Suriye Petrol Bakanı Bessam Taama, İran-Suriye ilişkilerini değerlendirdi.

Taama, İran ile fosfat ve petrol yatırımı alanında pek çok anlaşma imzalandığını ifade ederek, bu anlaşmaların halen yürürlükte olduğunu kaydetti.

İran ile işbirliğini "büyük bir fırsat" olarak değerlendiren Suriye Petrol Bakanı, "Şam ile Tahran arasındaki işbirliği önündeki herhangi bir engeli ortadan kaldıracağız." dedi.

Petrol endüstrileri, arama operasyonları, etütler ve danışmanlık alanlarında uzmanlaşmış 60’tan fazla yerli ve yabancı şirketin katılımıyla, 22 Temmuz'da Şam’daki Fuarlar Kenti’nde Suriye Uluslararası Petrol, Gaz ve Enerji “Serpetro 2022”nin üçüncü oturumunun faaliyetleri başladı. Faur yarın sona erecek.

Açılışını Petrol Bakanı Taama'nın yaptığı fuar, yatırımcılara Suriye’deki petrol projelerinin gelecekteki ihtiyaçlarını belirlemede ve petrol ve enerji sektörü için stratejik planlar ve master planlar belirlemede yardımcı olmayı amaçlıyor.