  1. Dünya
  2. Ortadoğu
3 Tem 2022 10:17

Yemen'den ABD Büyükelçisi Fagin'in bölge ziyaretine tepki

Yemen'den ABD Büyükelçisi Fagin'in bölge ziyaretine tepki

Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Başbakanı Abdulaziz bin Habtur, ABD’nin Yemen Büyükelçisi Steven Fagin'in El Mehra ve Hadramut illerine gerçekleştirdiği ziyarete tepki gösterdi.

Al Masirah TV kanalına göre, Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Başbakanı Abdulaziz bin Habtur, ABD’nin Yemen Büyükelçisi Steven Fagin'in El Mehra ve Hadramut illerine gerçekleştirdiği ziyarete tepki göstererek, "ABD büyükelçisinin ziyareti, Yemen'in güney şeridindeki petrol sahaları ile limanlarına ve batı kıyısının bir kısmına hakim olma çabası çerçevesinde yapılmıştır." dedi.

Başbakan Habtur, "ABD, Yemen'in doğal zenginliğini yağmalamak ve ülkenin jeopolitik konumunu kendi emelleri için kullanmayı amaçlıyor. ABD'li diplomatın bölge ziyareti, işgalci Suudi koalisyonuna doğrudan destek sağladığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan’ın başını çektiği koalisyon güçleri 2015 yılının Mart ayından beri Yemen’e yönelik askeri saldırılar düzenliyor.

News Code 1903261
https://tr.mehrnews.com/news/1903261/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 2 + 4 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler