Yemen'den ABD Büyükelçisi Fagin'in bölge ziyaretine tepki

Al Masirah TV kanalına göre, Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Başbakanı Abdulaziz bin Habtur, ABD’nin Yemen Büyükelçisi Steven Fagin'in El Mehra ve Hadramut illerine gerçekleştirdiği ziyarete tepki göstererek, "ABD büyükelçisinin ziyareti, Yemen'in güney şeridindeki petrol sahaları ile limanlarına ve batı kıyısının bir kısmına hakim olma çabası çerçevesinde yapılmıştır." dedi.

Başbakan Habtur, "ABD, Yemen'in doğal zenginliğini yağmalamak ve ülkenin jeopolitik konumunu kendi emelleri için kullanmayı amaçlıyor. ABD'li diplomatın bölge ziyareti, işgalci Suudi koalisyonuna doğrudan destek sağladığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan’ın başını çektiği koalisyon güçleri 2015 yılının Mart ayından beri Yemen’e yönelik askeri saldırılar düzenliyor.