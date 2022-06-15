Rusya'dan Türkiye'nin olası Suriye operasyonuna dair açıklama

Rusya'nın Suriye Büyükelçisi Alexander Lavrentyev; Türkiye'nin Suriye'ye olası bir operasyonu hakkında konuştu.

Rus devlet ajansı TASS'ta yer alan habere göre Lavrentyev; düzenlenecek bir operasyonun gerginliği tırmandırarak koşulları daha da istikrarsızlaştıracağını söyledi.

Ankara'nın askeri harekatının pek akıllıca bir şeçenek olmadığını kaydeden Rus elçi, Moskova yönetiminin Cenevre'yi artık, Suriye'deki krizin çözümü konusunda, taraflar arasındaki görüşmeler için uygun bir yer olarak görmediğini belirtti.