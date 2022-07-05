Filistin'den ABD'nin Ebu Akile cinayetiyle ilgili açıklamasına tepki

ABD Dışişleri Bakanlığı, Al Jazeera televizyonunun Filistinli muhabiri Şirin Ebu Akile'nin ölümüne neden olan kurşuna yönelik başlattığı adli incelemede kurşunun kaynağının tespit edilemediğini ancak Ebu Akile'nin muhtemelen İsrail güçlerince vurulduğu sonucuna varıldığını açıkladı.

Filistin Başsavcılığı, ABD'nin raporuna ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, ABD tarafının yaptığı açıklamanın doğru olmadığı ve garip karşılandığı ifade edildi.

Elde edilen delillere göre Ebu Akile'nin kasıtlı olarak hedef alındığına işaret eden Başsavcılık, "ABD tarafının, Ebu Akile'nin kasıtlı olarak hedef alındığını gösteren bir sebep olmadığı yönündeki açıklaması kabul edilemez" ifadesini kullandı.

Açıklamada, ABD'nin, Başsavcılığın yürüttüğü ve suçun taammüden işlendiğini gösteren soruşturmalarından haberdar olduğu aktarıldı.

Ne olmuştu?

Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Ebu Akile (51), 11 Mayıs'ta İsrail güçlerinin Batı Şeria'da bulunan Cenin kentindeki mülteci kampına düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

Kaynak: Sputnik