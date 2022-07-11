Petrolde yeniden salgın endişesi

Dünyada birçok ülkede salgın önlemlerinin gevşetilmesinin ardından vaka sayılarında yeniden artış izlenirken, petrol piyasasında salgın endişeleri yeniden hissediliyor.

ABD ham petrolü haftanın ilk işlem gününde 104 dolar seviyesine çekilirken, Brent petrol de 107 doların altını gördü.

Çin'in finans merkezi Şanghay'da Pazar günü 69 yeni vaka tespit edildi. Böylelikle Mayıs ayından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı izlendi. Bir önceki gün tespit edilen vaka sayısı 57 olmuştu. Çin'de artan vakalar salgın önlemlerinin yeniden hayata geçirileceği yönündeki beklentilerin de artmasına neden oldu.

Petrol piyasalarında salgın gelişmeleri ile birlikte ABD Başkanı Joe Biden'ın Suudi Arabistan ziyareti de yakından izlenecek.

Kaynak: Bloomberg