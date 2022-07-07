Mesut Özil Fenerbahçe'ye veda etti!

Fenerbahçe'de Mesut Özil defteri kapandı.

Geçtiğimiz hafta İstanbul'a gelen 33 yaşındaki futbolcu, kadroya dönmek istediğini bildirmişti.

Kadro dışı kararının devam edeceğini söyleyen Ali Koç, Mesut'a karşılıklı sözleşme feshetme talebinde bulundu.

Bunun üzerine 2024 yılınada kadar olan haklarını isteyen yıldız oyuncu, yeniden Almanya'ya dönmüştü.

Mesut'un menajeriyle görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, indirim talebinde bulundu.

Kariyerine en az 2 sezon daha devam etmek isteyen Mesut Özil'in son kez kulüple iletişime geçerek fesih görüşmelerinde indirim yapabileceği iddia ediliyor.

MLS takımlarıyla temasta olan 33 yaşındaki oyuncunun kısa sürede kararını vereceği konuşuluyor.

Eski takımı Schalke 04 ve Werder Bremen'den davet alan Mesut'un ABD'ye gitmek istediği öğrenildi.

Ayrıca bireysel ticari anlaşmaları için defalarca gittiği Endonezya'dan da teklif alan Mesut'un 10 gün içinde yeni rotasını belirleyeceği aktarıldı.

Mesut için en ciddi teklifin MLS takımlarından geldiği ve oyuncunun kısa sürede ABD'ye gideceği belirtildi.

Kaynak: TR Haber