Fenerbahçe, İranlı yıldız Mehdi Taremi'nin peşinde

Fenerbahçe transfer çalışmalarına hız verirken forvete İranlı Mehdi Taremi gündeme geldi.
Geçen sezon Porto'da harikalar yaratan 32 maçta 20 gol atıp 13 asist yapan İranlı yıldız için Sarı-Lacivertliler Portekiz kulübünün kapısını çaldı.
Takvim'in haberin göre; Jorge Jesus'un listesinde yer alan Mehdi Taremi'nin Türkiye'ye gelmeye çok sıcak bakıyor.
Yıldız futbolcu ile ilgili son kararı Porto kulübünün vereceği öğrenildi.
20 milyon Euro piyasa değeri olan İranlı golcü için Porto'nun zorunlu satın alma opsiyonu istediği ifade edildi.
Taremi'nin 2024 Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor
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