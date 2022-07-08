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8 Tem 2022 10:07

Eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe'ye silahlı saldırı

Eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe'ye silahlı saldırı

Eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Nara kentinde katıldığı etkinlikte silahla vuruldu.

67 yaşındaki Abe, Japonya'nın batısında yer alan Nara kentinde konuşma yaparken silahlı saldırıya uğradı.

Kyodo ajansı, eski başbakanın durumunun ağır olduğunu ve bilincinin kapalı olduğunu duyurdu.

Saldırgan yakalandı

Abe'ye çifte ile ateş açan 42 yaşındaki saldırganın yakalandığı öğrenildi.

NHK televizyonu da Abe'nin saldırının ardından muhtemelen kalp krizi geçirdiğini kaydetti.

Sağlık sorunları için görevi bırakmıştı

Japonya'nın 2012-2020 döneminde başbakanlık görevini yürüten Abe ülkenin en uzun süre iktidarda kalan başbakanı olmuştu. Abe görevi, iki yıl önce sağlık gerekçeleriyle bırakmıştı.

Kaynak: TRT Haber

News Code 1903363
https://tr.mehrnews.com/news/1903363/

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