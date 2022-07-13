Sri Lanka devlet başkanı ülkeden kaçtı

Önceki akşam Dubai’ye kaçmaya çalışırken havalimanı personelinin engellediği Rajapaksa, dün komşu ülke Maldivler’e giden bir uçağa binerek ülkeyi terk etti.

Karısı ve korumasıyla

Rajapaksa’nın havalimanındaki başarısız kaçma denemesinin ardından, denizyoluyla ülkeyi terk etme girişiminde bulunabileceği konuşuluyordu. Fransız AFP’ye konuşan yerel yetkililer, Rajapaksa, karısı ve bir korumasının, Maldivler’e giden Antonov-32 model bir hava kuvvetleri uçağıyla kaçmayı başardığını bildirdi.

Havalimanında saklandı

Ülkesinin iflasını açıkladıktan sonra halkın öfkeli protestosuyla karşılaşan Rajapaksa, göstericiler konutunu işgal edince önce askeri bir botla yakınlardaki bir adaya kaçmış, ardından ülke dışına çıkabilmek için havalimanında saklandığı öğrenilmişti. 73 yaşındaki Rajapaksa’nın çarşamba günü istifa edeceği açıklanmıştı.

Kaynak: Hürriyet