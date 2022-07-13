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13 Tem 2022 10:12

Sri Lanka devlet başkanı ülkeden kaçtı

Sri Lanka devlet başkanı ülkeden kaçtı

Halkın ekonomik kriz nedeniyle ayaklanarak, başkanlık sarayı ve başbakanlık konutunu bastığı Sri Lanka’da Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa’nın ülkeden kaçtığı bildirildi.

Önceki akşam Dubai’ye kaçmaya çalışırken havalimanı personelinin engellediği Rajapaksa, dün komşu ülke Maldivler’e giden bir uçağa binerek ülkeyi terk etti.

Karısı ve korumasıyla 

Rajapaksa’nın havalimanındaki başarısız kaçma denemesinin ardından, denizyoluyla ülkeyi terk etme girişiminde bulunabileceği konuşuluyordu. Fransız AFP’ye konuşan yerel yetkililer, Rajapaksa, karısı ve bir korumasının, Maldivler’e giden Antonov-32 model bir hava kuvvetleri uçağıyla kaçmayı başardığını bildirdi.

Havalimanında saklandı

Ülkesinin iflasını açıkladıktan sonra halkın öfkeli protestosuyla karşılaşan Rajapaksa, göstericiler konutunu işgal edince önce askeri bir botla yakınlardaki bir adaya kaçmış, ardından ülke dışına çıkabilmek için havalimanında saklandığı öğrenilmişti. 73 yaşındaki Rajapaksa’nın çarşamba günü istifa edeceği açıklanmıştı.

Kaynak: Hürriyet

News Code 1903461
https://tr.mehrnews.com/news/1903461/

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