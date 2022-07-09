Sri Lanka Devlet Başkanı konuttan kaçtı

Derin bir ekonomik krizin yaşandığı Sri Lanka'da Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa kızgın göstericilerin çevrelediği hükümet binasını terk etti. Protestocuların binayı bastığı bildirildi.

AFP haber ajansına konuşan bir Savunma Bakanlığı yetkilisi Devlet Başkanı Rajapaksa'nın hükümet binasını terk ettiği ve nerde olduğunun bilinmediğini aktardı.

Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın, cumartesi günü binlerce öfkeli protestocu tarafından basılmadan dakikalar önce Colombo'daki resmi konutundan kaçtığı bildirildi.

Sirasa televizyon kanalı, kalabalığın daha önce sıkı korunan başkanlık sarayına girerken çekilmiş görüntülerini yayınladı.

En son perşembe günü Sri Lanka Merkez Bankası (CBSL) rekor seviyeye ulaşan yurt içi enflasyonla mücadele etmek ve temel talep artışını kontrol altına almak amacıyla faiz oranlarını bir puan artırdığını açıklamıştı.

Kaynak: Euronews