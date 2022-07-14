İran ve Tayland ilişkileri Tahran'da ele alındı

İran Dışişleri Bakanlığı Ekonomik Diplomasiden sorumlu Bakan Yardımcısı Mehdi Seferi, Tahran'da bulunan Tayland Dışişleri Bakan Yardımcısı ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı Ekonomik Diplomasiden sorumlu Bakan Yardımcısı Seferi, İran ve Tayland'ın enerji, petrokimya ve tarım alanlarındaki iş birliğinin önemli olduğunu belirterek, iki ülkenin bilimsel ve tıbbi işbirliğini yeni bir 'fırsat' olarak değerlendirdi.

Tayland Dışişleri Bakan Yardımcısı da İran ve Tayland'ın kapasitelerine atıfta bulunarak, iki ülke arasındaki ticaret hacminin daha da artırılması çağrısında bulundu.