İran: Türkiye ile bankacılık ve ticaret işbirliğini artırmaya hazırız

İran Dışişleri Bakanlığı Ekonomik Diplomasiden sorumlu Bakan Yardımcısı Mehdi Seferi, Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün (ECO) üyesi ülkelerin Dışişleri Bakan Yardımcıları toplantısı sırasında Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk kaymakçı ile bir araya geldi.

Görüşmede ikili ilişkilerin ve kapsamlı işbirliğinin geliştirme yolları ele alındı.

Seferi bu görüşmede, İran ve Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin hacmindeki önemli büyümeye dikkat çekerek, iki ülke arasındaki ilişkilerin ve bölgesel işbirliğinin daha da güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

Seferi İran'ın Türkiye ile bankacılık, ticaret, ulaşım, transit, enerji, sağlık ve yeni teknolojiler ve bilgi tabanlı alanlarda işbirliğini artırmaya hazır olduğunu ifade etti.

Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı da iki ülke arasındaki ilişkilerin çeşitli alanlarda önemine vurgu yaparak, Türkiye'nin EİT gibi bölgesel ve çok taraflı kuruluşlar çerçevesinde İran ile ilişkileri geliştirmeye ve işbirliğini artırmaya hazır olduğunu duyurdu.