İran-Bulgaristan ticari ilişkileri Tahran'da ele alındı

Mehdi Seferi bu görüşmede, geçtiğimiz yılda İran ve Bulgaristan arasındaki ticaretin artmasından memnuniyet duyduğunu belirterek, transit ve taşımacılığı iki ülke arasındaki ikili ve bölgesel ticari işbirliğini genişletebilecek önemli avantajlarından biri olarak nitelendirdi.

Enerjiyi ikili işbirliğinin bir diğer önemli alanı olarak değerlendiren Seferi, İran'ın bu alanda Bulgaristan ile işbirliğine hazır olduğunu vurguladı.

Bulgaristan Dışişleri Bakan Yardımcısı Velislava Petrova da İran-Bulgaristan ticari ilişkilerinin artmak üzere olduğunu belirterek, enerji ve gıda güvenliği alanında İran ile işbirliğine hazır olduklarını ifade etti.