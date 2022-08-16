Tarımda İran ile Türkmenistan'ın işbirliği artacak

Görüşmede iki taraf, iki ülke arasındaki çeşitli ekonomik alanlardaki işbirliğine değinerek, bu işbirliklerinin tarım ve çevre alanlarında da artmasını vurguladı.

Seferi, İran'ın ortak 'Dostluk' barajını inşa etme konusundaki başarılı deneyimine atıfta bulunarak, İranlı şirketlerin Türkmenistan'a tohum ıslahı ve modifiye edilmiş ağaçların yetiştirilmesi konusunda teknik bilgi sağlamaya hazır olduklarını vurguladı.

İran'ın ekonomik kapasite ve kabiliyetlerine dikkat çeken Seferi, İran'dan Türkmenistan'a traktör gibi tarımsal teçhizler ve zirai ilaç ihraç etme olasılığına vurgu yaptı.

Türkmenistan tarım ve su sektöründen sorumlu Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Annageldi Yazmuradov de İran Dışişleri Bakan Yardımcısı'nın tekliflerini memnuniyetle karşılayarak, iki ülkenin tarım ve çevre alanlarındaki ticaret ve işbirliği fırsatlarından yararlanma gerektiğini vurguladı.

Seferi Türkmenistan ziyareti sırasında ayrıca bu ülkenin Dışişleri Bakanı Reşid Meredov ve inşaat ve enerji işlerinden sorumlu Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Karı Murat Puçkov ile görüştü.

Seferi Türkmenistan Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmede İran'ın ekonomik kapasitelerine değinerek, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin mümkün olduğunca geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.