Emir Abdullahiyan Iraklı mevkidaşı ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, ikili ilişkiler alanında karşılıklı endişe duyulan bazı konuların yanı sıra Tahran ve Riyad arasındaki müzakere süreci de dahil olmak üzere bazı bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İRNA'ya göre, Emir Abdullahiyan ayrıca, bölgede istikrarı, güvenliği ve kalkınmayı güçlendirmek için bölgesel diyalogların oluşturulması ve teşvik edilmesinde Irak'ın çabalarını ve yapıcı rolünü ve İran'ın Iraklı mevkidaşıyla düşünmeye ve fikir alışverişinde bulunmaya devam etmeye hazır olduğunu takdir etti.

Bu telefon görüşmesinde Emir Abdullahiyan, Iraklı mevkidaşını Kurban ve Gadir-i Hum bayramlarını kutladı.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, İranlı mevkidaşınıGadir-i Hum Bayramı dolayısıyla tebrik ederken ve son Cidde Zirvesi'nde Irak'ın varlığına atıfta bulunurken, bu görüşmeye ilişkin değerlendirmesini Emir Abdullahiyan ile paylaştı.

Irak Dışişleri Bakanı, Irak hükümetinin Cidde Zirvesi'nde bölgesel işbirliği için gerekli görüşme ve istişareleri yürüttüğünü, ülkesinin bölgede barış ve istikrarı güçlendirmeye yönelik çabalarını sürdüreceğini belirtti.